شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد آرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني،برصيد 18 نقطة.

ويغيب محمد النني عن تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ولم يتواجد أيضًا على مقاعد بدلاء الجانرز.

تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينتشينكو، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

خط الوسط: جورجينيو، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسار، إدوارد نكيتياه، جابريل جيسوس.