شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي.. مُفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة آرسنال، في الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الرابع،برصيد 17 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، ناثان أكي، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش، ريكو لويس.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند