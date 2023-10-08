ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 370 شهيدا وإصابة 2200 آخرين.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 572 فلسطينيا منذ بداية 2023، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن من بين قتلى أمس السبت "7 في الضفة الغربية، والبقية في قطاع غزة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.