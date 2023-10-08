الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لمباحث رأس سدر، بشأن عاطل يُدعى "ياسر محمود طويلع - 35 عامًا"، يزاول نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، بالأحياء الشعبية والقرى السياحية والطرق السريعة، ويتخذ من منطقة أبورزق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بالكشف عن صحيفة سوابق المذكور تبين أنه مسجل اتجار في المواد المخدرة وسرقة بشمال سيناء. فجرى إصدار إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه.

تم إعداد كمين لضبط المتهم، وتمكن معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون، بفحصه تبين أنه يحوي 8 طرب حشيش، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهًا.

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان يناظر أحد عملائه لتسليمه المواد المخدرة والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر رقم "1072" جنايات رأس سدر، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات، قرر مدير النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، ثم أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم "679 " لسنة 2023 كلى جنوب سيناء، وتحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامى المتهم، أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدي عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشىي، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.