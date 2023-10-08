"متبعش مخدرات تاني".. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب تجارة الكيف بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة البساتين جريمة قتل، حيث أقبل شاب على قتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" أثناء محاولته إقناع الضحية بوقف بيع المخدرات.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 23 عام مصابًا بطعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه وعمره 26 عام.

ودلت التحريات أن المجني عليه كان يتاجر في المواد المخدرة ويخالط المدمنين وحاول شقيقه المتهم إقناعه بالعدول عن ذلك لكن المجني عليه دخل في مشاجرة مع شقيقه قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض "مطواة" وطعنه؛ مما تسبب في وفاته.

مباشرة ألقي القبض على المتهم بعد الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.