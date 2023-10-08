نائب "حزب المؤتمر": مصر بها زخمًا سياسيًا والشعب واعي ومثقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الانتخابات الرئاسية بها حالة من الزخم السياسي، لافتًا إلى تعدد المرشحين شيء مفيد للحياة السياسية بصفة عامة ولشكل الانتخابات الرئاسية داخليًا وخارجيًا.

وأضاف "فرحات"، في لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه هناك تنوع في المرشحين من ينتمي للحركة المدنية ومنهم من عضوا في احد الاحزاب، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقتنع بأن يكون له ظهير سياسي حزبي، وأرى أن الرئيس يجب أن يكون له ظهير شعبي أكثر تنوعًا وتعددًا ويشمل كل الفئات.

وأوضح أن مصر بها زخمًا سياسيًا والشعب واعي سياسيًا ومثقف ويلتف حول بلده في الأزمات، مؤكدًا أنه هناك حشد كبير من الجاليات المصرية في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته الخارجية وحضوره الفعاليات المختلفة حول العالم .