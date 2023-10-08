شولتس: من حق إسرائيل "الدفاع عن نفسها"

الرياص - اسماء السيد - برلين: اعتبر المستشار الألماني اولاف شولتس الاحد أن "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها" في وجه الهجمات "الهمجية" لحركة حماس الفلسطينية.

وقال شولتس في مؤتمر صحافي في برلين أن من حق اسرائيل "أن تحمي مواطنيها وان تلاحق المهاجمين".

وأعلن أيضاً أنه سيتشاور مع قادة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وقال "نبذل كل ما في وسعنا لضمان ألا يتحول هذا الهجوم الى حريق كبير لا يمكن احتساب تداعياته على المنطقة بأسرها، ونحذر الجميع من تأجيج ونشر الارهاب في وضع كهذا".

وأوضح شولتس أنه تحدث الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وأبلغه أن ألمانيا تقف "بحزم وفي شكل راسخ الى جانب إسرائيل".

وأضاف "نرفض الاحتفال بالهجمات البغيضة على إسرائيل هنا في شوارعنا. لا يمكن للمعاناة والتدمير وموت هذا العدد الكبير من الناس أن تكون سبباً للفرح".

ونشرت شرطة برلين السبت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر أشخاصاً يحتفلون بهجوم حركة حماس على إسرائيل في شوارع العاصمة الالمانية.