قتيلان ومفقودان في انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التيبت

الرياص - اسماء السيد - بكين: أسفر انهيار ثلجي في جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين)، وهو أحد أعلى الجبال في العالم، عن مقتل شخصين، هما متسلقان من الولايات المتحدة ونيبال، وفقدان اثنين آخرين، بحسب ما أفاد منظمو المهمة وكالة فرانس برس الأحد.

كما أدت الحادثة إلى فقدان شخصين آخرين، هما أميركية ومتسلق نيبالي معروف، وجرح ثالث إصابته خطرة، وفق الجهة المنظمة.

يبلغ ارتفاع جبل شيشابانغما في سلسلة جبال الهملايا 8027 متراً، ويقع بالكامل على الأراضي الصينية، في منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن مكتب الرياضة في التيبت أن الانهيار الثلجي وقع السبت "على ارتفاع يتراوح بين 7600 و8000 متر".

وأضافت الوكالة التي لم تحدد هوية الضحايا وجنسهم "أدى الانهيار الثلجي إلى مقتل متسلق أميركي وآخر نيبالي، وفقدان متسلق أميركي وآخر نيبالي، كما أصيب متسلق نيبالي بجروح خطيرة".

ووفق منظمي الرحلة، توفيت متسلقة الجبال الأميركية آنا غوتو، فيما مواطنتها جينا ماري في عداد المفقودين.

وكانتا تتنافسان لنيل لقب أول أميركية تتسلق جميع القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر، بحسب صحيفة "هملايا تايمز" النيبالية.

تعليق الأنشطة

وقال مينغما ديفيد شيربا، مدير وكالة "إليت إكسبيد" Elite Exped النيبالية التي نظمت مهمة المتسلقة الأميركية آنا غوتو، لوكالة فرانس برس "تلقينا معلومات تفيد بأن الانهيار الثلجي ضرب آنا ودليلها أمس وعُثر على جثتيهما".

وقال تاشي شيربا، مدير شركة "سفن ساميت تريكس" النيبالية التي تنظم عمليات تسلق القمم العالية، إن "المتسلقة الأميركية (جينا ماري رزوسيدلو) ودليلنا (تينجين) مفقودان. والبحث جار عنهما".

وأصبح المرشد الجبلي النيبالي تينجين "لاما" شيربا الذي ذكرت اسمه الشركة، في تموز/يوليو الماضي مع النروجية كريستين هاريلا، أسرع متسلق للقمم الـ14 العالمية الواقعة على علو يفوق 8 آلاف متر، في خلال 92 يوماً.

وقال فريق الرياضية النروجية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام "كريستين الآن على متن الطائرة، في طريقها إلى كاتماندو، للمساعدة بأي طريقة ممكنة".

وأضاف المنشور "أفكارنا وصلواتنا مع لاما وعائلته".

وقالت وكالة "شينخوا" إنه تم تعليق جميع أنشطة تسلق الجبال في جبل شيشابانغما.