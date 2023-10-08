الحكومة الإسرائيلية: ندعو جميع الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مغادرة المنطقة فورا

دعت الحكومة الإسرائيلية جميع الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مغادرة المنطقة فورا.
وقُتل اسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي اسرائيلي في وسط الاسكندرية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما تدور حرب طاحنة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ونقلت قناة اكسترا نيوز المصرية عن مصدر أمني أن "أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالاسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الاسرائيلية بمزار" سياحي.
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