القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: هجوم حماس قتل 700 إسرائيلي على الأقل

اعلنت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية بان هجوم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس قتل 700 إسرائيلي على الأقل منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" امس السبت.

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