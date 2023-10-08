سي.إن.إن: بايدن تحدث إلى نتانياهو اليوم

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل اليوم بعد عملية "طوفان الاقصى" أمس السبت.

واستهدفت إسرائيل الفلسطينيين بغارات جوية في غزة اليوم الأحد. وردت أنباء عن مقتل المئات من الجانبين.