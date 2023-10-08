عضو بالكونغرس الاميركي: حماس تستخدم أسلحة أميركية من أوكرانيا ضد إسرائيل

أشارت عضو مجلس النواب الأميركي مارجوري تايلور غرين إلى وجود احتمال كبير في أن حماس استلمت الأسلحة الأميركية التي تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان.

وأوضحت غرين، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وتمثل ولاية جورجيا: "يجب علينا العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لجميع الأسلحة الأميركية التي تستخدمها حماس ضد إسرائيل".

وتابعت غرين القول: "يجب علينا تحديد هل جاءت هذه الأسلحة الأميركية من أفغانستان؟ هل جاءت من أوكرانيا؟ ومن المحتمل جدا أن يكون الأمران معا".

وأمس السبت أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتانياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.