افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "اشكال وقع في بلدة لالا بالبقاع الغربي بسبب ضمان ارض وذلك على خلفية رفض اصحاب الارض ضمانها، فعمد احد الاشخاص الى اطلاق النار واصابة شخص من آل "س." نقل على اثره الى المستشفى للمعالجة. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني وسيرت دوريات لمنع تطور الاشكال".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة شخص باطلاق نار في بلدة لالا بالبقاع الغربي بسبب خلاف على ضمان ارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.