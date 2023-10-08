طوفان الأقصى تُشل إسرائيل.. 659 قتيلا و2156 جريحا و100 أسير.. وخسائر بالبورصة وانقطاع الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن تعرض إسرائيل لشلل تام، بعد عملية طوفان الأقصى.

وذكرت القناة أن المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب هبط بنسبة 6.7% عند الإغلاق ومؤشر البنوك هوى 8.7% بعد يوما من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

واستعرضت "القاهرة الإخبارية" في إنفوجراف، الضربات الاقتصادية التي تلقتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"، حيث ألغت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب.

وتم إلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح، كما تم إغلاق الشركات والمحال التجارية في إسرائيل وحتى الصيدليات، بجانب انقطاع الكهرباء عن مستوطنات جنوب إسرائيل.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 و2156 جريحا.

فيما أكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عين غال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وتقلد هيرش قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية سابقا.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أسر حوالى 100 أسير إسرائيلي ما بين مستوطنين ومجندين في جيش الاحتلال، وذلك للتفاوض بهم في أي صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.