شكرا لقرائتكم خبر عن 2445 قتيلاً 9240 مصاباً بزلزال مروع في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هرات - أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أعقبته هزّات ارتدادية في غرب أفغانستان إلى 2445 قتيلاً و9240 مصاباً، و1329 منزلاً مدمراً الأحد، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن، للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض.

وهزّ زلزال السبت، الذي بلغت قوته 6.3 درجة وأعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

وقال نائب الناطق باسم الحكومة بلال كريمي لفرانس برس صباح الأحد «للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جداً.. بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص، ما زلنا بانتظار معرفة الأعداد النهائية».

ومع حلول الليل السبت في قرية ساربولاند الواقعة في منطقة زندي جان، شاهد مراسل فرانس برس عشرات المنازل المدمّرة قرب مركز الزلازل التي هزّت المنطقة لمدة أكثر من خمس ساعات.

وبينما عمل الرجال على جرف الحجارة بعد انهيار المباني، انتظرت النساء والأطفال في العراء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 600 منزل دُمّروا أو تضرروا جزئياً في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات مع تأثّر نحو 4200 شخص.

وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد (42 عاماً) «انهارت جميع المنازل في أول هزّة.. دُفن الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل.. هناك عائلات لم نسمع أي أخبار منها».

وأما محمد (32 عاماً)، فأفاد فرانس برس بأنه كان في عمله عندما ضرب أول زلزال نحو الساعة 11:00 (06:30 ت غ).

وقال: «عدنا إلى المنزل لنجد أنه لم يعد هناك أي شيء. تحوّل كل شيء إلى رمل، لا يوجد لدينا أي شيء حتى الآن. لا بطانيات ولا أي شيء آخر. نحن متروكون هنا خلال الليل مع شهدائنا».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أنه يتوقع بأن يرتفع عدد الضحايا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وفي مدينة هرات، فرّ السكان من منازلهم ومدارسهم فيما تم إخلاء المستشفيات والمكاتب عندما ضرب الزلزال الأول، ولم ترد تقارير كثيرة عن سقوط ضحايا في منطقة المدينة.

تعاني أفغانستان في الأساس أزمة إنسانية حادة؛ إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي يسكنها 1.9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران جفافاً مستمراً منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

تتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير، تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة قتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.