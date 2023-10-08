شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتباه بحدوث تسرّب».. توقف خط أنابيب الغاز بين فنلندا وإستونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هلسنكي- أ.ف.ب

أعلنت الشركة المشغّلة لشبكة الغاز الفنلندية، الأحد، إغلاق خط أنابيب الغاز الآتي من إستونيا بسبب الاشتباه في حدوث تسرّب، ما يجعل آخر خط أنابيب غاز يخدم فنلندا متوقفاً عن العمل بعد توقف الواردات الروسية.

وقالت شركة «غازغريد» المملوكة للدولة في بيان: إنها لاحظت «تراجعاً غير عادي في الضغط» في خط أنابيب الغاز قرابة الساعة الثانية فجر الأحد (السبت 23:00 بتوقيت غرينتش) و«تشتبه في وجود تسرّب». ولفتت الشركة إلى أنها تحقق في الموضوع مع نظيرتها الإستونية «إيليرينغ».

وأكّدت «غازغريد» أن شبكة الغاز الفنلندية في وضع مستقر، وإمدادات الغاز مضمونة عبر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في إنكو (جنوب). وخط أنابيب الغاز «بلطيق كونكتور»، الذي تمّ تشغيله في عام 2019، هو القناة الوحيدة لنقل الغاز باتجاه فنلندا - باستثناء الغاز الطبيعي المسال - منذ توقف الواردات الروسية في أيار/ مايو 2022. وتوقفت روسيا عن تزويد فنلندا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز عندما رفضت الدولة الاسكندنافية الدفع لموسكو بالروبل.