شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: سنكثف الدبلوماسية لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة- رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد: إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

وأضاف في إسطنبول أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.