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أردوغان: سنكثف الدبلوماسية لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة- رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد: إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

وأضاف في إسطنبول أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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