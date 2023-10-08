شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يدشّن أول كنيسة في تركيا بعد 100 عام على تأسيس الجمهورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- (أ ف ب)

دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في إسطنبول، كنيسة للسريان الأرثوذكس، هي الأولى التي شيّدت في الجمهورية التي تأسست في عام 1923، مرحّباً بالتعايش بين المجتمعات.

وقال الرئيس التركي أمام حشد من الشخصيات الدينية والرسمية: «نحن سعداء بالتعايش بين كل مجتمعات بلدنا».

وأشار الرئيس التركي إلى «مشكلات كثيرة يشهدها العالم حالياً»، وشدّد على أن تركيا «بلد تعيش فيه مجتمعات عدة بسلام منذ قرون».

وعشية حفل التدشين، قال رئيس وقف السريان الأرثوذكس في إسطنبول سعيد سوسين، لوكالة فرانس برس: «هذه هي الكنيسة الأولى التي يتمّ بناؤها منذ تأسيس الجمهورية التركية والتي ستفتح أبوابها.. نحن سعداء للغاية».

وكان الرئيس التركي أمر بلدية إسطنبول بتخصيص أرض لبناء الكنيسة، ووضع حجر الأساس خلال حفل أقيم في أغسطس/ آب 2019.