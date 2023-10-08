انت الان تتابع خبر البنك المركزي يحذر المصارف من عدم تسليم المواطنين ودائعهم بالدولار (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك المركزي بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "تأكيدا لما جاء باعمامنا المرقم 9/3/180 في 30/3/2020 والاعمامات اللاحقة حول مراكز النقد الأجنبي واخرها اعمامنا المرقم 9/2/204 في 30/3/2023، يتوجب مراعاة مراكز النقد الأجنبي المسموح بها وفقا للاعمامات أعلاه لتلافي العجز عن تلبية طلبات زبائنكم لسحب الدولار المودع نقدا في حساباتهم المفتوحة لديكم وإذ وردت العديد من الشكاوى بخصوص عدم تلبية تلك السحوبات بذريعة وجود تعليمات صادرة عن هذا البنك تمنع ذلك".وأضاف: "بهذا الصدد فان هذا البنك سيأخذ في عين الاعتبار الشكوى الواردة اليه من زبائنكم بهذا الخصوص وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف الممتنعة".