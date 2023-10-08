انت الان تتابع خبر فيسبوك تُخفي من البحث المنشورات التي تتضمن هاشتاك "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب لمركز الاعلام الرقمي DMC ورد لـ الخليج 365 إن "منصة فيسبوك تُخفي من البحث المنشورات التي تتضمن هاشتاك طوفان الاقصى، بحجة ان بعض المنشورات ضد معايير الشركة".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، صباح امس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".



ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.