انت الان تتابع خبر في العراق.. إحصائية تخص المخدرات والمعتقلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إحصائية تخص المخدرات والمعتقلين خلال العام الحالي.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري حسن في بيان، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وخلال العام الجاري تضبط ٣ أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة و١٥ طناً من المؤثرات العقلية".

وأضاف "بلغ عدد الموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات لهذا العام أيضاً نحو ١٢ ألف متهم".

وتشهد مدن عراقية عدة بين فترة وأخرى عمليات تنفذها القوات الأمنية، تشهد ضبط مخدرات واعتقال تجار لها.