انت الان تتابع خبر العراق يعزي أفغانستان بضحايا الزلزال الذي وقع غرب البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة عن خالص التعازي والمواساة، لشعب أفغانستان، إثرَ الزلزال الذي وقع غرب البلاد، وألحق أعداداً من الضحايا والجرحى".

وأضافت: "نتوجَّه إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".



وكان زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر وقع غرب أفغانستان صباح امس السبت وتسبب في حصيلة أولية بمقتل واصابة العشرات، حسبما أفاد مسؤول، في ظلّ توقّعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.

وأعقب الزلزال سبع هزّات ارتدادية بقوة تتراوح بين 4,6 و6,3 درجات.