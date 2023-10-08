انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي بشأن تنويع مصادر الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة تقرير الوفد الذي زار دولة قطر، مؤخرًا، برئاسة وكيل وزير الكهرباء".

وأضاف: "خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية، ووجّه السوداني باستكمال النقاشات مع الاستشاري الإيطالي الخاص بميناء الفاو لتحديد موقع هذا المشروع المهم، ضمن مساحة الميناء".

