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قتلى وآلاف النازحين جراء تجدد المعارك في الكونغو الديموقراطية

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واس- كينشاسا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قُتِلَ 5 مدنيين على الأقل و"أجبر" أكثر من 51 ألف شخص "على الفرار من منازلهم" بعد اشتباكات جديدة في شرق الكونغو، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وبعد 6 أشهر من الهدوء غير المستقر الذي تخللته هجمات، استؤنفت المعارك في أوائل هذا الشهر بين جماعات مسلحة محلية ومتمردي حركة إم-23 في مقاطعة كيفو الشمالية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "تجدد الاشتباكات العنيفة منذ بداية الشهر الحالي يثير مخاوف من مزيد التدهور في الوضع الإنساني".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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