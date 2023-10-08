شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وآلاف النازحين جراء تجدد المعارك في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتِلَ 5 مدنيين على الأقل و"أجبر" أكثر من 51 ألف شخص "على الفرار من منازلهم" بعد اشتباكات جديدة في شرق الكونغو، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وبعد 6 أشهر من الهدوء غير المستقر الذي تخللته هجمات، استؤنفت المعارك في أوائل هذا الشهر بين جماعات مسلحة محلية ومتمردي حركة إم-23 في مقاطعة كيفو الشمالية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "تجدد الاشتباكات العنيفة منذ بداية الشهر الحالي يثير مخاوف من مزيد التدهور في الوضع الإنساني".