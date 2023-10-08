شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقبض على 2554 هاربًا منذ وقوع تفجير أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الداخلية التركي على يرلي قايا أن السلطات التركية ألقت القبض على 2554 هاربا في إطار عملية على مستوى البلاد لمكافحة الإرهاب بعد تفجير مسلحين أكراد قنبلة بالقرب من مباني حكومية في أنقرة قبل أسبوع.

وذكرت تركيا قبل أيام أن جميع مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور وفصائل وحدات حماية الشعب السورية الكردية المسلحة "أهداف مشروعة" لقواتها، وذلك بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن تفجير يوم الأحد الماضي الذي أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة ومقتل منفذي الهجوم.

حزب العمال الكردستاني

وقالت أنقرة إن منفذي الهجوم قدموا من سوريا، ونفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هذا القول.

وتقود وحدات حماية الشعب قوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني.

الاتحاد الأوروبي

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها لا تدرج وحدات حماية الشعب تحت التصنيف نفسه.

وشنت أنقرة منذ وقوع التفجير وابلا من الضربات الجوية والهجمات البرية على أهداف عسكرية في شمال سوريا والعراق، مع تكثيف العمليات الأمنية في أنحاء تركيا.