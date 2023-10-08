شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى الـ 2400.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم إدارة الكوارث في أفغانستان، عن ارتفاع قتلى الزلزال في البلاد إلى 2445 شخصًا.

كانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، أعربت عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

تضامن سعودي مع أفغانستان

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

كما قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، صادق تعازيه لأفغانستان عقب الزلزال المدمر الذي وقع أمس غرب مدينة هرات، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأكَّد أن المنظمة على استعداد لتقديم كامل دعمها وتضامنها مع الشعب الأفغاني .