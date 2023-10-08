شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى برد الدين بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه بفائدة 4%.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدفع بالعملة الصعبة"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، برد الدين بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي أو بما يعادلهم بالجنية المصري بسعر السوق وقت السداد مع فائدة 4% وفقا للطلبات بصحيفة الدعوي المقيدة برقم 14 لسنة 2023 مدنى ثانى المحلة الكبرى.

ويكشف الحكم كيفية إقامة دعوى بمطالبة دين مدني غير ثابت بالكتابة، تم فيها تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين، استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم، بعد توصيفها دعوي اثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق طبقا للمواد 179، 181، 182، من القانون المدني، وإليكم التفاصيل كاملة:

الدفع بـ"العملة الصعبة".. حكم قضائى برد الدين بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى بفائدة 4%.. القضاء يكشف كيفية إقامة دعوى للمطالبة بـ"دين غير مثبت" كتابةً.. و"الإثراء بلا سبب" مفتاح حل اللغز

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