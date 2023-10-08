شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تختار محمد سالم مساعدا للشؤون السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اختيار الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية، وذلك فى إطار استكمال هيكل الحملة الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن سالم هو أمين الهيئة البرلمانية للحزب وعضو الهيئة العليا، وعضو عن الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحصل على ماجستير التخطيط الاقتصادي.