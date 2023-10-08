شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: جمعنا ما يقرب من 80 ألف تأييد لدعم ترشح الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، أن أعضاء الحزب استطاعوا خلال الفترة السابقة تجميع ما يقرب من 80 ألف استمارة تأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال جميع المحافظات يأتي هذا في إطار فعاليات حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار" التي أطلقها حزب الحرية المصري من أجل دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أكد إدريس في بيان أصدره الحزب، أن أعضاء الحزب قاموا بتلبية الدعوة بكل حب وترحاب من أجل دعم الرئيس واستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الحزب مستمر في دعمه وتحركاته بجميع المحافظات حيث أنشأ الحزب غرفة مركزية تتابع الأوضاع مع جميع المحافظات بمقر الحزب الرئيسي، من أجل المتابعة المواطنين ومحاولة تذليل أي صعوبات أو مشكلات تواجههم خلال المرحلة الانتخابية.

وأضاف أمين تنظيم الحرية المصري، أنه سوف ينتقل إلى المرحله الثانية من حملته من خلال إنشاء عدد من المؤتمرات الجماهيرية بجميع المحافظات لحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة، وضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع.