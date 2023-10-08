شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق عبد العزيز: موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، التحركات المصرية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئوليين المصريين مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لاقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة ، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية، وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وطالب عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس، والحيلولة دون سقوط ضحايا أبرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة .

وأوضح عضو الشيوخ أن مصر كما كانت دائما راعيه للسلام في الشرق الأوسط والعالم، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد" ، ونأمل أن تستجيب الأطراف لصوت الحكمة والعقل.

ولفت طارق عبد العزيز الي أن مصر تتبني دائما مبدا السلام ، واقرار حقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في إقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وأنها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الأعمال هي التي أدت الى العنف الدائر بين الجانبين.