شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حزب المؤتمر يطلق حملة "ماذا تريد من الرئيس؟" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاستمارة يكتب فيها الجميع مقترحاتهم وآراءهم في جميع المحاور ومنها علي سبيل المثال المحور السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي وايضا من لديه مشروع جاهز يستطيع رفعه علي الاستمارة وذلك في إطار التواصل الجماهيري مع المواطنين لتوصيل افكارهم للحملة الانتخابابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب اتخذ عدة إجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسة، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟»
وتابع: الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.
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