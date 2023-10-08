اشار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "موقف كل ‫درزي شريف في أصقاع الأرض كافة هو موقف المقاومة ضدّ كل محتلٍّ ومغتصب لأرضنا. ودروز ‫فلسطين وعرب ٤٨ جزء لا يتجزأ من ‫دروز العالم وموقفهم، والدعوة إلى أهلنا أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين… وأن يدركوا أنّ زوال العدو بات أقرب ممّا يتخيلون".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: الدعوة إلى أهلنا أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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