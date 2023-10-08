ممثل "حماس" في لبنان: ما حصل خُطّط له منذ أشهر وأُجريت من أجله مناورات عدة واستُخدمت تقنيات للتشويش

اشار ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي الى ان "ما حصل خُطّط له منذ أشهر وأُجريت من أجله مناورات عدة واستُخدمت تقنيات للتشويش وتعطّل كاميرات العدو إضافة الى تقنيات متطوّرة أخرى"، ولفت في حديث تلفزيوني الى ان "أهداف هذه العملية الرد على مشروع إسرائيل بما يسمّى الحسم وإنهاء القضية الفلسطينية، ولدينا حوالى ٧٠٠٠ أسير وأسيرة يجب تحريرهم وأرضنا محتلة ومن حقنا الدفاع عنها".

واوضح عبد الهادي بان حزب الله أعلن أنه ليس على الحياد وأرسل رسائل ميدانية للعدو الإسرائيلي صباح اليوم.