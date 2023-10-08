البيت الابيض: بايدن يبلغ نتانياهو أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها الى إسرائيل

ابلغ الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان مساعدة عسكرية اميركية اضافية في طريقها الى اسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا ان "مزيدا منها سيصل في الايام المقبلة"، وفق ما اعلن البيت الابيض.

واوضحت الرئاسة الاميركية في بيان، إن بايدن ونتانياهو "ناقشا ايضا الجهود القائمة لضمان الا يعتقد اعداء اسرائيل أنهم يستطيعون او أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

واوضح البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أطلعوا بايدن ونائبته كامالا هاريس على الوضع في إسرائيل في وقت مبكر الأحد وسيواصلان تلقي تحديثات.

وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضًا على اتصال مع الإسرائيليين و"نظرائهم في أنحاء المنطقة".