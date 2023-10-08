برنامج الأغذية العالمي يدعو لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توجيه ضربات جوية للقطاع الفلسطيني في أعقاب هجمات دامية شنتها حركة "حماس".
وذكر برنامج الأغذية العالمي ومقره روما بانه |مع اشتداد الصراع، يواجه المدنيون، ومنهم أطفال وأسر معرضة للخطر، تحديات متزايدة تتعلق بالحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية". ودعا البرنامج إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، ويحث كذلك جميع الأطراف على التمسك بمبادئ القانون الإنساني... ومنها ضمان الحصول على الغذاء".
ويقدم البرنامج مساعدات غذائية مباشرة لنحو 350 ألف فلسطيني شهريا، ويوفر في الوقت ذاته مساعدات بالتعاون مع شركاء آخرين في العمل الإنساني عبر تحويلات نقدية لنحو مليون فلسطيني. وقال البرنامج إنه مستعد لتوفير مخزون غذائي للنازحين ومن هم في الملاجئ.
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