أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن بان "الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل ذخائر". ولفت وزير الدفاع الأميركي الى انه "وجه بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "جيرالد آر. فورد" إلى شرق البحر المتوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: وجهت بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "جيرالد آر. فورد" إلى شرق البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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