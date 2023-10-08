محمد أبو حامد: تعرية سيدات إسرائيليات وسحلهن والتمثيل بجثث القتلى لا يتفق مع الدين

الشارقة - اميمة ياسر - علق النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد، على بعض المشاهد في عملية طوفان الأقصى التي شنتها الكتائب الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أبو حامد عبر حسابه بتطبيق أكس: "رأيت فيديوهات منتشرة فيها تعرية سيدات إسرائيليين وسحلهم وتمثيل بجثث قتلى، ومع الأسف يصاحب ذلك تكبير وتهليل وكأنه عمل ديني".

وأضف: "مع الاعتراف بالحق في مقاومة الاحتلال، إلا أني أرفض هذه المشاهد لتعرية السيدات والتمثيل بجثث القتلى وهي لا تتفق مع الدين بأية حال من الأحوال، حتى إذا كانت اسرائيل ارتكبت جرائم في حق الشعوب العربية، قال ص : (اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ) - رواه البخاري ".

وقال إن حل مشكلة الشعب الفلسطيني وإعطائه حقه تمنع تسلط الفكر المتشدد، وتحمي الشعوب المسالمة من الطرفين.