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إسرائيل: أمريكيان بين المحتجزين في غزة

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: أمريكيان بين المحتجزين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أفاد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، الأحد، أن مواطنين أمريكيين هما بين أفراد احتجزهم مقاتلو حركة «حماس» خلال هجومهم، السبت، انطلاقاً من قطاع غزة.

ورداً على سؤال لشبكة «سي بي إس» عما إذا كان هناك من يحملون للجنسية الأمريكية بين المحتجزين في أيدي مقاتلي «حماس»، قال «فهمت أن بينهم أمريكيين ولكنني لا أملك تفاصيل».

من جهته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة هي في طور التحقق من معلومات أشارت إلى وجود أمريكيين بين القتلى والرهائن، لكنه لم يؤكد هذه المعلومات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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