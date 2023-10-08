شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن لنتنياهو: مساعدات عسكرية إضافية في طريقها إلى إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة «حماس»، مؤكداً أن «مزيداً منها سيصل في الأيام المقبلة»، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: إن بايدن ونتنياهو «ناقشا أيضاً الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن».