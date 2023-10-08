انت الان تتابع خبر البصرة.. وقفة لمساندة عملية "طوفان الأقصى" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق، تنظيم وقفة لمساندة عملية "طوفان الأقصى" في فلسطين.

وشهدت الوقفة التي اقيمت في شارع ابو مهدي المهندس، مشاركة المئات للاحتفاء بالنصر ولمساندة المقاومة الإسلامية في عملية "طوفان الأقصى".

وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.