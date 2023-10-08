طهران تحذر من "توسع الحرب" بعد استمرار الهجوم على غزة

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت إيران، اليوم الأحد، من "توسع الحرب" بعد استمرار الهجوم على غزة في فلسطين.

