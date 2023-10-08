اخبار العالم

بعد "طوفان الأقصى".. إسرائيل توصى بتسليح "المستوطنين"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد "طوفان الأقصى".. إسرائيل توصى بتسليح "المستوطنين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أوعز غالانت، خلال جلسة تقييم الأوضاع مع الجبهة الداخلية، بالاستعداد لإجلاء بلدات على الحدود مع لبنان.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن غالانت أوعز بالاستعداد لإخلاء هذه المستوطنات في شمال فلسطين تحسبا من تصعيد الأوضاع الأمنية مع المقاومة في لبنان.


وهز اليوم انفجار كبير مستوطنة كريات شمونة، ووفقا للإعلام الإسرائيلي فإن منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ والطائرات أطلقت صواريخها في صفد شمال فلسطين.

وقالت وسائل الإعلام إن طائرة مسيرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" تمكنت من إطلاق صاروخ اعتراضي نجح في إسقاط هذه المسيرة.

وفجر السبت، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا