شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يعادل رقم نجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، سجله التهديفى الرائع فى الدورى الإنجليزي، بعدما أحرز هدفى الريدز فى شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره الفريق الأول الكروي بنادي برايتون بالمواجهة التي أقيمت فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

ونجح محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فى تسجيل هدفين متتاليين فى شباك برايتون، جاء الأول فى الدقيقة 40، والثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

محمد صلاح يواصل التألق في الدوري الإنجليزي

ورفع النجم المصرى محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 144 هدفا فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأستطاع الفرعون المصري معادلة السجل التهديفى للنجم الهولندى السابق روبن فان بيرسى فى المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافى البريميرليج عبر التاريخ.

وأحرز محمد صلاح 144 هدفا خلال مشاركته فى 239 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والفريق الأول الكروي بنادي تشيلسى، كما صنع 68 هدفا آخرين.

ترتيب ليفربول وبرايتون في جدول الدوري الانجليزي

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول 17 نقطة فى رصيده بترتيب جدول الدوري الإنجليزي فيما جمع الفريق الأول الكروي بنادي برايتون 16 نقطة حتى الآن وسط تألق كبير للاعبيه الموسم الحالي