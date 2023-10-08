شكرا لقرائتكم خبر عن للتاريخ.. محمد صلاح يقترب من قائمة العظماء بالبرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبا للغاية من الإنضمام لقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعدما أحرز هدفى الريدز فى شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون بالمواجهة التي أقيمت فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

ونجح محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فى تسجيل هدفين متتاليين فى شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، جاء الأول فى الدقيقة 40، والثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

صلاح يعادل رقم روبن فان بيرسي في الدوري الإنجليزي

ورفع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 144 هدفا فى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل السجل التهديفى للنجم الهولندى السابق روبن فان بيرسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وأرسنال السابق فى المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

وأحرز محمد صلاح 144 هدفا خلال مشاركته فى 239 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والفريق الأول الكروي بنادي تشيلسى، كما صنع 68 هدفا آخرين.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 6 أهداف فقط فى الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليج ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفا.

قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي فى التاريخ علي النحو التالي:

آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

هارى كين - المركز الثانى – 213 هدفا

واين رونى – المركز الثالث - 208 أهداف

أندى كول – المركز الرابع - 187 هدفا

سيرجيو أجويرو – المركز الخامس- 184 هدفا

فرانك لامبارد – المركز السادس - 177 هدفا

تيرى هنرى – المركز السابع - 175 هدفا

روبى فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

مايكل أوين – المركز العاشر - 150 هدفا

ليس فيرديناند – المركز 11 – 149 هدفًا

تيدي شيرنجهام – المركز 12 – 146 هدفًا

محمد صلاح – المركز 13 – 144 هدفًا

روبن فان بيرسى – المركز 13 – 144 هدفًا