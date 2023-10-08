شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل ليفربول وخسارة السيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - أسدل الستار علي مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز عقب سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بنتيجة هدف دون رد.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي برايتون الإنجليزي بهدفين لكل فريق.
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة ويليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم الفريق الأول الكروي بنادي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة ويليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رابعا برصيد 17 نقطة.
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
1- توتنهام، 20 نقطة.
2- آرسنال، 20 نقطة.
3- مانشستر سيتي، 18 نقطة.
4- ليفربول، 17 نقطة.
5- أستون فيلا، 16 نقطة.
6- برايتون، 16 نقطة.
7- وست هام، 14 نقطة.
8- نيوكاسل يونايتد، 13 نقطة.
9- كريستال بالاس، 12 نقطة.
10- مانشستر يونايتد، 12 نقطة.
11- تشيلسي، 11 نقطة.
12- فولهام، 11 نقطة.
13- نوتينجهام فورست، 9 نقاط.
14- ولفرهامبتون، 8 نقاط.
15- برينتفورد، 7 نقاط.
16- إيفرتون، 7 نقاط.
17- لوتون تاون، 4 نقاط.
18- بيرنلي، 4 نقاط.
19- بورنموث، 3 نقاط.
20 شيفيلد يونايتد، نقطة