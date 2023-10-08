ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة ويليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم الفريق الأول الكروي بنادي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة ويليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رابعا برصيد 17 نقطة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل ليفربول وخسارة السيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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