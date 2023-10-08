ترمب يطلب المساعدة من سكان أيوا

دعا دونالد ترمب إلى استعراض القوة في ولاية أيوا، مجادلاً أمام جماهير كبيرة بأن الهيمنة على المؤتمرات الحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري في يناير ستشير للناخبين في جميع أنحاء البلاد إلى قوته في انتخابات نوفمبر من العام المقبل. وقال لنحو 2500 شخص في قاعة احتفالات بفندق سيدار رابيدز بوسط المدينة في محطته الثانية، في إطار حملة الخريف لحشد المؤيدين: «علينا أن نحقق فوزًا كبيرًا». «أعتقد أننا في حالة جيدة في الانتخابات التمهيدية، لكنها تحدد نغمة الانتخابات العامة». وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في أواخر الصيف للمشاركين المحتملين في التجمع الحزبي الجمهوري أن ترمب يتقدم بفارق كبير على خصومه.

ومن المتوقع أن يعود ترمب، الذي اجتذب جماهير كبيرة إلى الأحداث التي شهدتها شرق ولاية أيوا في الأسابيع الأخيرة، مرة أخرى في منتصف أكتوبر.

واجتذب ترمب 1700 شخص في واترلو لحضور حدث يهدف إلى تشجيع الحاضرين على التعهد بدعمه في المؤتمرات الحزبية المقرر عقدها في 15 يناير، وانتظر مئات آخرون في الخارج، في إشارة إلى تفوقه على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني.