مستشار الصحة العالمية: تسليم مصر شهادة خلوها من فيروس سي غدًا الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:



أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، خلو مصر من فيروس سي، منوها سيتم إستلام شهادة كأول دولة فى العالم خالية من فيروس سي.

وقال "عصمت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن هذا الإنجاز لم تحققه أى دولة أخرى في العالم، مبينا أنه عندما كان الحديث عن فيروس سي في معظم المؤتمرات الدولية التي نحضرها، كان ينظر لنا بالتقصير الشديد فى حق الشعب المصري، إضافة لعدم توفير العلاج بالمجان.

وأوضح أن تكلفة العلاج فيروس سي لمدة ٣شهور هي مليون جنيه، لافتًا إلى أن الدولة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة استطاعت أن توفر العلاج للمصريين.

وأضاف أن هناك إنجاز كبير حدث وحققته الدولة المصرية عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر، حيث تم نزول ثمن الدواء لحوالي ١٥٠٠جنيه مصري، لمدة ١٢أسبوع بدل من مليون جنيه .