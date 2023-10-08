أحمد موسى: الحكومة ستعلن مفاجأة غدًا للمواطنين بخصوص السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سوف يعلن غدًا تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والتي تشمل تسع سلع غذائية.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، ‘نه هناك تكليف رئاسي للحكومة مفاده خفض الأسعار، مبينا أنه سيكون هناك إجراءات نسمعها من رئيس الوزراء غدا جميعها لصالح المواطن.

وأوضح أن هناك بعض السلع شهدت انخفاض أسعارها، على سبيل الذكر لا الحصر، السكر الذي انخفض 8 جنيهات، وغدًا ينخفض 3 جنيهات إضافية ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا، إلى جانب سلع أخرى.

وشدد على أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا لأن الحديث عن سوق حر، ولكن الاتفاق على تحديد سعر للسلع لا يزيد عنها .