لميس الحديدي: مصر بلد آمنة تحمي كل من يدخلها أيًا كانت بلاده وديانته 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

علقت الاعلامية لميس الحديدي على واقعة إطلاق فرد شرطي النار على الفوج السياحي الإسرائيلي في منطقة عمود السوارى بمحافظة الإسكندرية.

وقالت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن التحقيقات لازالت مستمرة لكشف الملابسات لكن في ذات الوقت علينا أن نفرق بين دعم المقاومة ضد المحتل، وبين قتل شخص مدني دخل بتأشيرة.

وأوضحت انه لابد أن نفرق بين دعمنا للمقاومة المسلحة في حربها ضد محتل غاشم ظالم وبين سائح أعزل دخل بلادنا أمننًا على نفسه وحياته، متابعة: "مصر بلد آمنة تحمي كل من يدخلها أيًا كانت ديانته، ومصر بلد كل السياح القادمين لها ونحن أمناء عليهم ونحميهم".

وأكملت: "نشارك الجميع الغضب مما تفعله إسرائيل، ولكن مصر آمنة، وتحافظ على كل السياح من كل الجنسيات".