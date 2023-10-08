جهاز ٦ أكتوبر يُنفذ حملة إزالة مخالفات البناء بغرب سوميد ويخصص رقم هاتف للشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، حملة إزالة موسعة للاستحواذات ومخالفات البناء المتمثلة في زيادة النسبة البنائية بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطاع الشرقي استهدفت منطقة غرب سوميد بإشراف المهندس راضي خليل المشرف العام على القطاع الشرقي وبتنفيذ إدارة الإزالات بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز؛ تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدينة حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي لها.

وقال النجار، إن الحملة أسفرت عن إزالة غرف السطح للقطعة رقم ١ بلوك ٢ / ١٥ بالمجاورة الثامنة، وكذا إزالة غرف سطح وإزالة البدروم لتغيير النشاط من جراج لسكني بالقطعة رقم ٤ بالمجاورة السادسة، حيث تم التحفظ على الأدوات المستخدمة وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن".

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، كما تم تنفيذ قرارات إزالة استحواذ بالاتحاد التعاوني بالقطاع الشمالي تحت إشراف محمد عبدالعزيز وبحضور ماهر سعد وشرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد وأمن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزي، حازم محمد مدير أمن وبالتعاون مع رئاسة الأحياء.

وجه النجار، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.